Conte: “Il medio ad Agnelli? Abbiamo chiarito, ma non mi pento di quello che ho fatto”

Intervenuto ai microfoni di Belve, Antonio Conte è tornato a parlare del dito medio ad Andrea Agnelli: “Ho ricevuto degli insulti e ho agito di conseguenza. Poi con Andrea ho anche chiarito ma non mi pento di quello che ho fatto. Io sono molto esigente con me stesso, quindi sono molto esigente anche con gli altri.Al Conte calciatore do un 8, mentre al Conte allenatore do 8.5. Avendo 54 anni, sono abbastanza giovane come tecnico. Al momento non vedo miei eredi e posso quindi alzare il voto nel resto della mia carriera, e non abbassarlo”.

Foto: sito Tottenham