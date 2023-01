Conte: “Il lavoro non è tutto nella vita. Perdere 3 persone così care mi sta facendo riflettere sul futuro”

Intervistato dal The Guardian, Antonio Conte, allenatore del Tottenham, ha fatto delle riflessioni importanti sul futuro, spiegando che la morte di Vialli, Ventrone e Mihajlovic lo hanno segnato molto e non ha più le certezze di una volta per il futuro.

Queste le sue parole: “Molte volte diamo troppa importanza al lavoro e ci dimentichiamo la famiglia, ci dimentichiamo che dobbiamo avere più tempo per noi. Questa stagione mi sta facendo fare diverse riflessioni sul mio futuro. Sicuramente avere la mia famiglia in Italia non è una cosa che mi piace. Ma quando hai dei figli che vanno a scuola devi rispettarli, perchè portarli ogni anno a cambiare le loro abitudini non è una cosa buona, e io non voglio influenzare la loro vita. A volte è importante sacrificarsi e restare. Ho una famiglia che prova a supportarmi e viene qui ogni volta che può, ma è più difficile quando accadono situazioni come quelle di Gian Piero, Sinisa e Gianluca“.

E sul futuro: “Sicuramente è una stagione difficile dal punto di vista personale. Perdere in così poco tempo tre persone così importanti ti porta a fare delle riflessioni importanti sul futuro”

Foto: twitter Tottenham