Conte: “Il Covid ci sta massacrando. Adesso serve stare zitti e pedalare”

L’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, è intervenuto in conferenza stampa sul tema Covid e l’influenza che ha avuto sul calcio e della situazione dei negativizzati: “Sarà importante iniziare bene con la prima partita in programma, servirà molta attenzione contro un’ottima squadra come il Bologna, guidata da un bravissimo allenatore che propone un calcio aggressivo. Cosa bisogna evitare? Parlare a sproposito, adesso serve stare zitti e pedalare“.

Sul Covid: “Difficile fare delle considerazioni, col senno del poi si poteva certo far meglio. Il Covid ci sta massacrando ormai da più di un anno, il mondo del calcio ha deciso di conviverci, così come facciamo tutti nella vita quotidiana. Speriamo si risolva presto tutto con la somministrazione dei vaccini. Come ho trovato i negativizzati? Samir Handanovic è rientrato prima, Vecino è tornato anche lui da tre giorni ad allenarsi con noi ed è in buona condizione, Stefan De Vrij ieri ha fatto il primo allenamento e qualche strascico inevitabilmente potrà averlo. Stiamo cercando di tenerli tutti in condizione, ci auguriamo di avere quanto prima anche D’Ambrosio. Abbiamo bisogno di tutti. Sensi? Contento per lui, soprattutto a livello mentale è importante sbloccarsi”.

Foto: Twitter ufficiale Inter