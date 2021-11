Conte: “Il contratto di 18 mesi non è un problema. Voglio lavorare qui per tanto tempo”

Antonio Conte, nuovo tecnico del Tottenham, ha parlato così alla vigilia della gara contro l’Everton di Rafa Benitez: “Quando ci sono vittorie c’è un grande lavoro da parte di tutti dietro, da parte di tutti quelli che lavorano per il club. Le ultime decisioni sono sempre del club, questa è una società è importante e con voglia di vincere a fine stagione”.

Sul contratto di 18 mesi

“Il mio contratto non è un problema, ho capito i sacrifici che il club ha fatto per avermi qui. Va bene così, credo che la cosa migliore ora sia lavorare coi giocatori e col club, capendo che dobbiamo lavorare insieme per tanto tempo. Lo spero, questa società ha potenziale: c’è un grande centro sportivo, c’è tutto a disposizione per migliorare”.

E’ la sua sfida più importante trasformare il Tottenham in un club vincente?

“E’ una grande, grandissima sfida. So bene che il Tottenham non vince da tanto tempo, ma non arrivano dopo tre giorni o dopo pochi mesi. La società ha una visione importante dentro e fuori dal campo, ora serve avere una visione importante anche noi, a livello di terreno di gioco. Vogliamo vincere, certo. Il club lo ha dimostrato sotto ogni aspetto, con lo stadio, col centro sportivo. Ora ci servono tempo e una visione”.