Il nuovo tecnico dell’Inter, Antonio Conte, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni nel corso di un’intervista alla BBC: “Icardi? Valuteremo ogni situazione e prenderemo la decisione migliore per il club, la cosa più importante per il presente e per il futuro. Non ho parlato con lui. Lukaku? Difficile parlarne ora, abbiamo un piano per migliorare la squadra”.

Foto: Mirror