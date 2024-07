Conte: “I miei calciatori diventeranno migliori in tutto. Dobbiamo dare fastidio”

Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa da Dimaro analizzando diversi aspetti, tra cui cosa si aspetta il tecnico salentino dai suoi ragazzi e l’obiettivo di dare fastidio a tutti. Ecco le sue parole: “È inevitabile che le scorie dell’ultima stagione non se ne siano del tutto andate. È stata una stagione deludente sotto ogni punto di vista ma io ci ho messo una pietra sopra. Ho però detto anche a tutti di tenere a mente i risultati dello scorso anno, come monito. Ci rende gente più esperta. Da persona seria, ho fatto un’analisi del Napoli: non era giusto ricostruire tutto da zero, ci sono valori che non possono essere ricostruiti nel giro di un anno. La situazione è chiara dal punto di vista tattico, non voglio una squadra passiva, la mia squadra deve fare la partita. Poi è chiaro che quando giochi contro una squadra più forte, devi anche saperti difendere. Tutti i giocatori devono essere consapevoli che a fine campionato saranno dei calciatori migliori. Noi dobbiamo diventare una squadra che deve dare fastidio agli altri.”

Foto: twitter Napoli