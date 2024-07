Conte: “I giocatori devono essere consapevoli che a fine anno saranno dei calciatori migliori. Lobotka-Anguissa una delle coppie più forti”

Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa direttamente dal ritiro di Dimaro. Diversi temi affrontati tra cui un’ analisi del centrocampo e la consapevolezza che dovranno avere a fine anno i suoi ragazzi. Di seguito le sue parole: “La coppia Lobotka-Anguissa è una delle più forti. Devo essere bravo a tirare fuori da Cajuste un po’ di cattiveria, perché ha delle potenzialità importanti. Anche Folorunsho può diventare un giocatore importante, ci dovrò lavorare. Durante questo ritiro farò delle valutazioni, le farò di mia spontanea volontà se ci sono situazioni da correggere. Tutti i giocatori devono essere consapevoli che a fine campionato saranno dei calciatori migliori. Noi dobbiamo diventare una squadra che deve dare fastidio agli altri. In questo momento non c’è in previsione l’arrivo di un nuovo centrocampista, in caso di cessione faremo delle valutazioni”.

Foto: twitter Napoli