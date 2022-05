Conte: “Ho vinto molto, ma anche perso tanto ed è stato utile. I migliori giocatori allenati? Del Piero e Buffon”

Antonio Conte, tecnico del Tottenham, si è concesso in una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport UK. L’allenatore leccese ha ripercorso la sua lunga e vincente carriera: “Ho vinto molti trofei. Difficile dire il numero, ma ho vinto tanto sia da giocatore che da allenatore. Ma ho anche perso tanto, tante finali. Ma è stato positivo, perché a volte quando perdi diventi più forte e provi a migliorarti, trasformando la sofferenza in voglia. Il momento che ha cambiato la mia carriera? Come giocatore, il trasferimento dal Lecce alla Juventus. Ho giocato 13 anni lì. Come allenatore, invece, è stata l’esperienza all’Arezzo. Solo dopo quell’avventura sono diventato un vero allenatore. Sono stato fortunato durante il mio periodo alla Juventus. Ho giocato con tantissimi campioni, cito Zidane, Del Piero, Vialli, Baggio. Difficile sceglierne uno, ma sono stato fortunato a giocare insieme a loro. E il miglior giocatore allenato? Ne cito due, con cui prima ho giocato insieme e che poi ho allenato: Del Piero e Buffon. Prima sono stato loro compagno di squadra, poi loro allenatore. Giocatori incredibili. Nella vita privata, mi piace passare del tempo con la mia famiglia e i miei amici, con cui scherzo tanto. Anche nel lavoro lo faccio, ma ci sono dei momenti in cui devi essere più duro. Se sono romantico? Non sono un gran romantico, ma sono un uomo appassionato. Non ricordo le date dell’anniversario, ho chiesto sempre a mia moglie di ricordarmelo. Non amo fare e ricevere regali: ma non perché non voglio spendere soldi, ma perché non amo fare shopping”.

FOTO: Twitter Tottenham