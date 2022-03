Conte: “Ho pazienza, ma non voglio perdere la mia ambizione. Ronaldo straordinario”

Dopo la sconfitta contro il Manchester United, Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sports Uk toccando anche il tema della stagione del Tottenham in relazione alle sue ambizioni: “È una situazione diversa rispetto al mio passato quando ho lottato per vincere titoli e trofei. Ora ho pazienza e mi piace il lavoro che stiamo facendo. Allo stesso tempo, non voglio perdere la mia ambizione e questo deve essere chiaro per tutti”.

Poi su Cristiano Ronaldo: “È stata una prestazione straordinaria di Cristiano. Lo conosco molto bene: parliamo di un giocatore che è decisivo nel momento in cui la squadra ha bisogno di lui. Ricordo che anche nella fase a gironi di Champions League fu decisivo. Sente il sangue degli avversari. Grande merito va a lui per essere arrivato alla sua età con fame”.

Foto: Sito Ufficiale Tottenham