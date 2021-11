Conte: “Ho chiesto solo un giocatore costoso in carriera, Lukaku. In Italia le eccellenze danno fastidio”

L’allenatore del Tottenham, Antonio Conte, ha parlato in un’intervista a Sportweek della sua nuova avventura londinese e dei possibili innesti che verranno garantiti dalla società per migliorare il gruppo: “Mi viene da ridere. Ho spesso lavorato con giovani da formare, atleti svalutati o da ricostruire. Tutti giocatori che si sono rivalutati grazie al mio lavoro. In carriera ho chiesto solo un giocatore che è stato pagato tanto, ovvero Lukaku. In Italia fatichiamo a riconoscere il merito, quasi che le eccellenza diano fastidio”.