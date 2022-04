Conte: “Harry Kane può diventare uno dei più grandi della storia”

Piovono elogi per Harry Kane, direttamente dal suo mister Antonio Conte. Il salentino si è così espresso in conferenza stampa: “Penso che Harry abbia l’età giusta per dimostrare che può diventare non solo uno dei migliori al mondo ma anche nella storia del calcio . Lui è già nella storia perché ha segnato tanti gol per il club e per la nazionale, ma ha l’età per essere uno dei migliori al mondo. Il suo ruolo è un numero nove ma allo stesso tempo può essere un numero 10 per le sue qualità. Sstiamo parlando di un giocatore fantastico, quindi è molto difficile migliorarlo ma stiamo cercando di lavorare, per spingerlo ad avere la massima ambizione per diventare il miglior attaccante”.

