Conte: “Grande rispetto per Ranieri e la Roma. In classifica abbiamo davanti il campione in carica e il vincitore dell’Europa League”

Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, a pochissimo dal fischio d’inizio della fondamentale sfida contro la Roma di Claudio Ranieri. Gli eventuali tre punti riporterebbero il Napoli in cima alla classifica, in solitaria.

“La Roma ha ottimi giocatori, con qualità, anche in panchina: grande rispetto per la Roma e Claudio. Vediamo chi vincerà. I risultati delle altre? Ogni partita deve essere uno stimolo, dico sempre di non guardare la classifica: pensiamo a noi stessi e alla nostra corsa. Oggi chi ti è davanti è la squadra campione d’Italia e la squadra vincitrice in Europa League. Pensiamo a noi, altri hanno più tempo. Pensiamo a migliorare di partita in partita. Il rientro di Lobotka? Lui e Gilmour sono due play: Lobotka ha più esperienza, è un giocatore già fatto; Gilmour ha 24 anni e grandi potenzialità, è un ottimo acquisto”.

Foto: Instagram Napoli