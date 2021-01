Conte: “Gli incontri con la società devono rimanere privati. Contro il Crotone vogliamo continuare la serie positiva”

Il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, ha parlato così nella sua conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Crotone:

La rosa ha le qualità per giocarsela fino alla fine?

“Dobbiamo avere il dovere di credere di poter lottare fino alla fine per raggiungere il massimo. Eventuali incontri che ho avuto con la società è giusto che rimangano privati. Ci vuole sempre rispetto nei confronti di tutti.

Il Crotone? Una gara impegnativa come tutte le altre in Serie A. Hanno chiuso l’anno passato con una promozione e con una vittoria contro il Parma. Ripartire dopo le feste è sempre un’incognita, vogliamo proseguire con questa serie positiva.

Perché Nainggolan non ha funzionato all’Inter? Trovo sia inutile parlare di chi non fa parte della rosa. Gli auguro tutte le fortune, lo salutiamo e abbracciamo con affetto”.

Foto: Instagram personale Conte