Conte: “Gli allenatori italiani snobbano la Champions? Non mi sembra, abbiamo l’esempio di Ancelotti”

Antonio Conte, allenatore del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in Champions, rispondendo a una domanda in merito alla Champions League.

Queste le sue parole: “Gli allenatori italiani snobbano la Champions? No, non credo perché abbiamo Carlo Ancelotti e lui ha alzato la Champions con Milan e Real Madrid, squadre davvero importanti. Ricordo la finale persa quando era al Milan. È stata l’ultima finale della mia carriera, la giocammo a Old Trafford e finì 0-0. Fui sfortunato, presi la traversa con un colpo di testa e perdemmo ai rigori. Ancelotti era il precedente allenatore della Juventus, poi andò al Milan e credo abbia avuto una grande rivincita”.

Foto: twitter Tottenham