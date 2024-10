Conte: “Gilmour? Prestazione positiva, è un’opzione importante”

Antonio Conte, ha commentato nel post Empoli-Napoli la prestazione di Gilmour, chiamato a sostituire Lobotka, infortunatosi in Nazionale. Parla poi anche di Kvaratskhelia e della prestazione complessiva della squadra.

Su Gilmour: “La sua era la prima partita, è stata in crescendo. Nel primo tempo ha faticato un po’ a trovare le giuste misure, nel secondo tempo ha fatto molto meglio come tutta la squadra. Sono contento che ce l’abbiamo, è un ottimo giocatore. Non era facile oggi a Empoli, la prestazione è complessivamente positiva, è un’opzione importante”.

Su Kvaratskhelia: “Per lui vale lo stesso che ho detto per gli altri. Nessuno nel primo tempo ha raggiunto la sufficienza, nel secondo tempo tutti quanti hanno performato meglio. L’obiettivo è costruire delle basi, dobbiamo ricostruirci anche come rosa. Quando fai cambiamenti di questo tipo è fondamentale, ogni anno dovremo alzare la qualità della rosa”.

Foto: Instagram Napoli