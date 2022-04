Conte futuro tecnico del PSG? Lui smentisce: “Fake news inventate per creare problemi”

Dalla Francia imperversano le voci che accostano Antonio Conte alla panchina del PSG. L’attuale tecnico del Tottenham in conferenza stampa ha seccamente smentito le indiscrezioni della stampa transalpina: “Ovviamente è buono che un club apprezzi il mio lavoro, ma questa è un’altra cosa. Detto questo non mi piace quando le persone inventano notizie solo per parlare, per creare problemi. Non è giusto, non è corretto per me, per il club, per i giocatori che sono concentrati in queste cinque partite per tentare di ottenere un fantastico risultato per noi. Ripeto, questa situazione mi fa sorridere ma penso che la gente debba avere rispetto per tutti, senza creare fake news”.

FOTO: Twitter Tottenham