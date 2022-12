Conte: “Festeggiamenti di Romero? Sono un po’ preoccupato…”

Alla vigilia della sfida contro il Brentford, il tecnico del Tottenham, Antonio Conte, ha così risposto alla domanda su Cristian Romero: “I festeggiamenti di Romero? Sono un po’ preoccupato – dice ridendo il tecnico degli Spurs -. Gli argentini stanno festeggiamento in un modo incredibile, è bellissimo vedere 4 milioni di persone festeggiare. Ora avrà altri quattro giorni per festeggiare, poi dovrà tornare a pensare al Tottenham. Abbiamo bisogno di tutti i nostri migliori giocatori per la Premier League e per la sfida di Champions League contro il Milan”.

Foto: sito ufficiale Tottenham