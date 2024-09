Conte fa visita al murales di Maradona. Le foto pubblicate su Instagram

Una passeggiata per Napoli, Piazza del Plebiscito, pizzeria, Via Toledo e poi Quartieri Spagnoli, dove c’è il murales di Maradona. Lo aveva detto Antonio Conte, in conferenza stampa la scorsa settimana, che era andato a fare visita all’effige del grande Pibe de Oro, nel cuore di Napoli.

Una visita con la moglie, serale, pochi occhi in giro, ma ovviamente la sua presenza non era passata inosservata, visto che la mattina dopo la notizia era già su tutti giornali. E allora Conte ha deciso di rendere tutto pubblico, pubblicando su Instagram le foto e un video della sua visita, in un luogo sacro per Napoli e i suoi tifosi.

Foto: Instagram Conte