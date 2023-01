Conte esplode in conferenza: “Nessuno è mai venuto qui a spiegare la visione del club”

Antonio Conte ha rilasciato delle dichiarazioni molto forti durante la conferenza stampa di vigilia, in vista del match contro il Manchester City. Queste le sue parole in merito all’approccio societario: “In Inghilterra c’è la cattiva abitudine che ci sia solo l’allenatore a parlare e a spiegare. Non ho mai visto i medici venire qui e spiegare perché un giocatore ha difficoltà a riprendersi da un infortunio. Non ho mai visto il club o il direttore sportivo venire qui per spiegare la strategia e la visione del club”.

Foto: Instagram Conte