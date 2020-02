Conte: “Eriksen può fare molto di più, deve trovare la condizione. Non rappresenta un problema”

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato dopo la vittoria contro il Ludogorets ai microfoni di Sky Sport soffermandosi su Christian Eriksen: “Lui deve lavorare. Penso che possa fare molto meglio di quello che si è visto oggi. Sono contento per lui perché il gol dà fiducia ma deve ritrovare il ritmo e l’intensità che l’hanno contraddistinto al Tottenham. Non ha trovato ancora la giusta condizione fisica ma noi siamo tranquilli. Sappiamo di aver preso un giocatore che alza la qualità anche a partita in corso. Non può diventare un problema: bisogna stare senza ansia. Io penso al bene dell’Inter, qualcun altro pensa alla novità e a qualcosa di diverso. Io penso a come inserirlo al meglio e a fargli trovare la condizione per 90 minuti”.

Foto: Inter Twitter