Conte: “Eriksen al Tottenham? Lavorare di nuovo con lui sarebbe stupendo. All’Inter ci siamo divertiti”

Antonio Conte, allenatore del Tottenham, ha parlato a Sky Sports.uk, in vista della gara con il Brentford, dove ritroverà Christian Eriksen, che l’anno scorso ha guidato all”Inter.

Queste le sue parole: “Onestamente nessuno credeva che potesse tornare a giocare. E’ stata una sorpresa, non solo per me. In questo senso credo che il Brentford sia stata un’ottima soluzione per capire meglio la situazione. Vederlo giocare a questo livello oggi è incredibile. Vederlo al Tottenham l’anno prossimo? Lavorare nuovamente con Christian sarebbe un’opportunità fantastica. Mi sono divertito con lui all’Inter”.

Foto: Twitter Tottenham