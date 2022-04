Conte: “Era difficile immaginare che avremmo giocato così dopo pochi mesi”

Roboante successo del Tottenham di Antonio Conte, che ha superato per 5-1 il Newcastle. Ecco le dichiarazioni del tecnico dopo il match: “La prestazione è stata brillante, avevo chiesto ai miei calciatori di riprendere il rendimento precedente alla sosta per le nazionali. Ho visto grande concentrazione, mi hanno reso felice. Mi è piaciuto vedere la squadra giocare così. Abbiamo portato in campo grande solidità dal punto di vista mentale, questo è molto importante. La squadra ha eseguito molto bene il piano-gara. Ovviamente ci sono tante cose che possiamo migliorare, ma era difficile immaginare che potessimo già giocare così dopo pochi mesi“.

Foto: Twitter Tottenham