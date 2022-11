Conte elogia Bentancur: “Può diventare uno dei migliori centrocampisti al mondo”

Intervenuto in conferenza stampa, Antonio Conte, allenatore del Tottenham, ha parlato anche di Rodrigo Bentancur: “Rodrigo ha un solo problema secondo me, ha la possibilità reale di diventare davvero un top e lo sa. Ma per diventarlo devi volerlo, desiderarlo. Nell’ultimo periodo sta giocando fantasticamente, ci dà tanto sia dentro che fuori dal campo. Parliamo di un giocatore in grado di diventare tra i migliori centrocampisti del mondo”.

