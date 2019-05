Conte: “Educazione e rispetto per costruire qualcosa di importante. Ho scelto l’Inter perché…”

Intervista congiunta per il neo allenatore dell’Inter, Antonio Conte, e il presidente del club, Steven Zhang. Il nuovo tecnico neroazzurro ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni a Inter TV: “La mia sfida è quella di vincere anche qui, dopo aver vinto con la Juve. So di portare grandi aspettative. Ho scelto l’Inter per il progetto, la serietà e l’ambizione del club. La societò ha una grande storia, dobbiamo rispettarla e cercare di riportare il club ai livelli del passato. Educazione e rispetto sono parole chiave per costruire qualcosa di importante. Io dò rispetto ed educazione e, viceversa, pretendo queste due cose. Ci dovrà essere grande disponibilità a lavorare, oltre che entusiasmo, passione, cuore e, soprattutto, senso di appartenenza. Questa è una cosa importante se si vogliono raggiungere grandi obiettivi”.

