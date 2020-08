Conte: “E’ stata una partita sporca. Sanchez? Un plauso alla società per come ha chiuso questa operazione”

Antonio Conte dopo la vittoria contro il Getafe ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “L’abbiamo vissuta con qualche difficoltà, sono partiti forti e noi siamo usciti un po’ male all’inizio. Sono partiti meglio, anche di gamba. Poi abbiamo iniziato a giocare, abbiamo fatto gol ma è stata una partita sporca così come ce l’aspettavamo. I ragazzi stanno dimostrando di crescere nella cattiveria, di non concedere gol. Questo è uno step che ci è mancato durante l’anno, adesso lo stiamo acquisendo. Queste partite dentro o fuori sono anche importanti per far più esperienza. Lukaku? Poteva essere una serata migliore, ha fatto un bel gol andando in profondità. Ha ritardato un po’ a entrare in partita, poi ha fatto una gara importante così come Lautaro e Sanchez che ha avuto l’occasione del gol. L’operazione Sanchez è stata una grandissima mossa fatta dalla società, alle condizioni in cui l’abbiamo preso è stato un affare e va fatto un plauso al club che ha chiuso un buon affare. Io faccio il mio lavoro, sono felice quando vedo i miei ragazzi con questa voglia. Stanno dando seguito, sono tutti coinvolti anche chi non sta giocando. Eriksen? Sono contento anche per Christian, lui è un bravissimo ragazzo e sa che faccio delle scelte per il bene dell’Inter. Il fatto che lui sia entrato ed abbia fatto gol e molto importante. Si sta adattando.”

Foto: twitter Inter