Conte: “E’ sicuramente una delle sfide più difficili per me. Al Tottenham ho trovato un grande gruppo”

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo lo 0-0 contro l’Everton: “E’ stato emozionante tornare in panchina. Bello e faticoso, perché sono stato catapultato in campo giovedì in Conference League contro il Vitesse e poi dopo due giorni sono qui a Liverpool contro l’Everton. E giocare a Goodison Park non è mai semplice da avversario. Io qui ho comunque trovato un gruppo di giocatori che mi hanno dimostrato di avere voglia e disponibilità. Per questo motivo la mia scelta è stata quella di mettermi in gioco. É sicuramente una delle sfide più difficili per me. Il Tottenham ha lo stadio di proprietà, ha strutture fantastiche, queste cose mi hanno veramente convinto a dire di sì per cercare di costruire qualcosa partendo da dietro senza rincorse”. Ha poi concluso: “Quella di oggi è stata una partita dura e dico che il pareggio è giusto. Pareggiare con l’Everton era importante perché vogliamo rimanere aggrappati alla quarta posizione”.

FOTO: Sito Tottenham