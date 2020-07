Conte: “E’ più facile spostare il Duomo che portare Messi all’Inter”

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato il tecnico dell’Inter, Antonio Conte. Queste le sue parole: “Oggi abbiamo vinto contro una squadra forte, l’unica che ha saputo dare fastidio alla Juventus negli anni, con una rosa di giocatori forti implementata da gente di qualità nell’ultimo anno. Oggi abbiamo dato una risposta bella, da squadra che ha affrontato la situazione nel migliore dei modi. Io non posso raccontare la storia dell’Inter, sono i giornalisti che riportano i numeri e vedono le partite che dovrebbero farlo. Io capisco di creare tantissime aspettative, tante cose possono essere condizionate da questo. Qualcuno può pensare che arrivo e come tocco vinciamo. A me sembra di essere molto onesto e corretto quando parlo, penso che a volte l’onestà e la correttezza diano fastidio. Capisco che attaccare me porti pubblicità, perché non sono l’ultimo della banda; però mi dispiace perché sento dire a volte delle cose sul lavoro che offendono la professionalità di una persona. Messi o quattro giocatori da 50 milioni? Sono due soluzioni improponibili, entrambe e adesso mi tengo stretto i miei ragazzi che stanno buttando il cuore oltre l’ostacolo. E’ più facile spostare il Duomo che portare Messi all’Inter”.

Foto: profilo twitter Inter