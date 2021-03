Conte e le 500 panchine: vincere contro il Torino per invertire il trend e continuare la marcia scudetto

Domani contro il Torino, Antonio Conte festeggerà le 500 panchine da allenatore in carriera. Una ricorrenza meritevole, che però non farà troppa simpatia al tecnico salentino che, come ricordato da La Gazzetta dello sport, non ha mai vinto nei precedenti a cifra tonda. E’ già successo quando Conte ha raggiunto le 100, 200, 300 e 400 panchine. Una sconfitta col Livorno (quando Conte sedeva sulla panchina dell’Atalanta), due pareggi contro Chelsea e Benfica (ai tempi della Juve), addirittura una sconfitta col Tottenham (durante l’esperienza al Chelsea). E allora contro il Torino, Conte dovrà andare oltre i tabù. Un traguardo da accostare ad una vittoria. L’Inter non vuole fermarsi: c’è da proseguire la marcia verso lo scudetto.

Foto: sito Inter