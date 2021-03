Conte e la lite con Mariani: “Fate i protagonisti, volete far vedere che mi rimproverate”

Nel corso del primo tempo di Inter-Atalanta, aveva attirato l’attenzione lo scambio di opinioni tra il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, e il direttore di gara Mariani, che aveva portato all’ammonizione dell’allenatore. Come ricostruito da La Gazzetta dello Sport, al 10′ minuto del primo tempo, il direttore di gara si avvicina al tecnico per chiarire la propria posizione su alcune decisioni prese qualche secondo prima. “Mi sono incazzato? E allora che viene a fare qua?”, la risposta piccata del tecnico che, dopo l’ammonizione, rincara la dose: “Fate i protagonisti, venite da me per far vedere che mi rimproverate e per farvi inquadrare dalla telecamera“.

Foto: Twitter Inter