Conte è a Roma, pronto a diventare il nuovo allenatore del Napoli

Antonio Conte è arrivato a Roma, ultima tappe prima di diventare ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Conte incontrerà De Laurentiis, farà il primo punto mercato con il direttore sportivo Manna, poi sarà un avvicinamento alle firme, foto ufficiali con tanto di tweet di ADL per completare l’iter entro domani. Una trattativa che da gennaio in poi ha avuto evoluzioni che vi abbiamo raccontato in esclusiva dallo scorso gennaio. Decisivo l’incontro dell’11 maggio a Torino con la totale disponibilità ad allenare il Napoli. Conte si prepara a tornare in Serie A dopo l’ultima esperienza con l’Inter.

Foto: Instagram Tottenham