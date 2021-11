Conte è a Londra: tempistica incredibilmente rispettata

Siamo andati di corsa, in fondo era una delle trattative più sorprendenti (e veloci) degli ultimi anni. Ieri sera vi avevamo annunciato che, dopo aver trovato gli ultimi accordi, Antonio Conte avrebbe raggiunto Londra nella giornata di oggi, in modo da firmare il contratto (ribadiamo: scadenza 2023) e prepararsi per il primo allenamento con il Tottenham.

Bene, Conte è a Londra, adesso i passaggi burocratici, all’interno di una trattativa velocissima: dalla notte tra sabato e domenica a queste ore che stanno portando agli accordi definitivi. E meno male che Conte mai avrebbe preso in considerazione la proposta degli Spurs…

Foto: Twitter Inter