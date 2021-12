Conte duro con la Premier: “Covid a livelli impossibili. Riunione? Ci troviamo di fronte a un muro”

Antonio Conte, tecnico del Tottenham, ha parlato a Sky Sport in merito alla riunione avutasi con la FA per arginare la pandemia Covid, che sta attanagliando la Premier.

Queste le sue parole: “Il Covid è a livelli impossibili qui in Inghilterra, la Premier penso che si doveva fermare. Tanti allenatori hanno provato a parlarne per trovare delle soluzioni, ma credo che tutto fosse già stabilito da tempo. Quando ti trovi di fronte ad un muro puoi discutere, far presente le tue posizioni e quello che vorresti, ma è del tutto inutile. Ogni decisione era già stata presa”.

