Conte: “Dovremmo pianificare il futuro dell’Inter, con o senza di me”

Antonio Conte è arrivato nel post match di Siviglia-Inter ai microfoni di Sky Sport: “Partita dura, equilibrata dove nel secondo tempo poteva cambiare tutto. Abbiamo avuto alcuni episodi che potevano girare a nostro favore. Poi l’autogol diventa tuto difficile. Il rimpianto arriva fino ad un certo punto perché penso che i giocatori hanno dato tutto contro una squadra abituata a queste finali. Questi ragazzi devono avere una certezza ovvero sono cresciuti in una maniera importante, arrivati a giocarsi una finale di una competizione europea. Adesso un pò di pausa poi ci incontreremo con la società e faremo una disamine della stagione cercando di pianificare eventualmente il futuro dell’Inter con o senza di me. Non c’è assolutamente astio ma ci sono delle vedute che sicuramente possono essere diverse dopo un’annata molto dura anche se, per me, bellissima”.

Foto: Sito Ufficiale Inter