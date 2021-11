Conte dopo la prima sconfitta con il Tottenham: “Ho bisogno di tempo, contro il Mura la prestazione è stata scarsa”

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sua prima sconfitta da tecnico del Tottenham: “In questo momento il mio stato d’animo non è buono per il risultato finale. Penso che è stata una brutta sconfitta, ci siamo complicati la vita e la partita, ritrovandoci in dieci minuti per 60-70 minuti. La prestazione è stata scarsa, lo ripeto, sotto tanti punti di vista. Non solo a livello tecnico e tattico, ma anche mentalmente. Dobbiamo migliorare e devo essere onesto, questo servirà tempo per portare il Tottenham a essere competitivo, ora dobbiamo rimanere uniti e lavorare. Ho accettato questo lavoro con il Tottenham, sapevo che era una grande sfida per me e la mia carriera, questo non conta il mio orgoglio, il Tottenham deve essere l’obiettivo mio, dello staff. Quello di migliorarlo, riportarlo a un buon livello, ma so che servirà tempo. Anche i nostri tifosi devono essere pazienti”.

FOTO: Sito Tottenham