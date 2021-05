Conte: “Domani darò un giorno libero. Se ci ritroveremo dopo le 17? Staremo con le famiglie”

Intervenuto a Sky Sport, Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato così dopo la vittoria contro il Crotone: “Dopo il match col Verona avevo garantito un giorno libero, anche oggi in caso di vittoria avevo detto che avrei dato loro un po’ di libertà. Se ci ritroveremo dopo le 17 per festeggiare? Non ci ritroveremo, preferisco stiano con le famiglie. Vedremo le partite a casa coi nostri familiari, non penso sia giusto dipendere dagli altri visto che abbiamo un distacco importante. Cosa succederà domani è relativo, non chiediamo niente a nessuno. Non ce ne sarà bisogno. C’è stato un processo di crescita. Ho spiegato in conferenza che andava fatto un percorso per arrivare a vincere ed essere considerati vincenti. Bisogna fare un percorso con delle rinunce per riuscire a fare qualcosa di straordinario. Non tutti ce la fanno, io invece ho trovato un gruppo di ragazzi che hanno remato tutti insieme. Abbiamo condiviso un sogno, il voler fare qualcosa di importante entrando nella storia dell’Inter. Per entrare nella storia bisogna vincere, questi ragazzi sono a un passo. Sono contento di averli convinti ma non c’era bisogno, ho trovato grande predisposizione”.

Foto: Twitter Inter