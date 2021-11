Conte: “Dobbiamo migliore la condizione fisica. Kane è un giocatore importante”

Sempre Antonio Conte, nella conferenza stampa di presentazione, ha parlato anche di Kane: “Parliamo di un giocatore importante per il Tottenham e per la Nazionale inglese. È davvero un ottimo giocatore e senza dubbio dobbiamo lavorare con lui come con tutti i giocatori per migliorare. In questi pochi giorni ho notato questo, dobbiamo lavorare molto, sotto tanti aspetti, ma non riguarda un solo giocatore, riguarda tutti. Dobbiamo migliore la condizione fisica, il Tottenham ha deciso di provare a cambiare qualcosa, era necessario in una situazione non positiva. Spesso è l’allenatore a pagare, adesso dobbiamo lavorare tutti insieme e imparare a fare qualcosa di importante per il futuro, dimostrando di poter fare bene, siamo pronti a farlo”.

FOTO: Sito Tottenham