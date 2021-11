In Inghilterra tutti gli occhi oggi erano puntati su Everton-Tottenham per il ritorno di Antonio Conte in Premier League. E’ stato un debutto però a reti inviolate quello del tecnico italiano: a Goodison Park la partita è terminata 0-0. Gli Spurs si trovano attualmente al nono posto in classifica con 16 punti e dopo la sosta affronteranno il Leeds per risalire la classifica.

FOTO: Twitter Tottenham