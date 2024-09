Conte: “Danno il Napoli tra le favorite? Non mi sottraggo, ma c’è da lavorare”

Durante la Conferenza Stampa di presentazione della sfida contro il Cagliari di domenica, Antonio Conte è stato sollecitato dai giornalisti sul tema della vittoria dello Scudetto. Il tecnico del Napoli non si è sottratto alle aspettative, specificando però che la squadra sta attraversando una ricostruzione, che necessita di tempi fisiologici per dare frutti.

La risposta di Conte: “Mi porto dietro una grande pressione. Avendo vinto in passato, fanno 1+1, 2 e si aspettano questo a prescindere. L’avete detto dal primo giorno quando ci mancava mezza squadra. E’ una responsabilità, non mi sottraggo, ma la vivo in maniera serena, sapendo che dobbiamo lavorare, crescere. L’ha ribadito anche il presidente parlando di anno 0, magari non è proprio anno 0 ma c’è una profonda ricostruzione. Il mercato l’ha detto, se prendi 7 giocatori e ne vanno via 12-13 significa che c’è un cambiamento importante. So cosa mi attende, le aspettative su di me, ma l’unica mia arma è il lavoro”

Foto: Instagram Napoli