Conte: «Curioso della risposta dell’Inter in match così difficili»

Antonio Conte sfrutterà la partita contro la Lazio per valutare quanto sia cresciuta l’Inter in queste settimane. L’impressione è che la macchina da gol (9 in due match) sia matura per compiere il salto di qualità. «Siamo tutti curiosi di vedere che tipo di risposte possiamo dare in questi match ad alto indice di difficoltà – ha detto – stiamo lavorando bene su determinate situazioni, cercando di fare del nostro meglio. Abbiamo tutti a disposizione, Vidal sta bene ed è con noi».

Foto: Instagram Inter