Conte: “Crisi? C’è poco da dire. Sono abituato a lottare per grandi traguardi non per il quarto posto”

Tre ko di fila per il Tottenham, che è caduto ancora in casa, contro il Wolverhampton, dopo la sconfitta sempre in casa con il Southampton. Ai microfoni di beIN SPORTS, il tecnico degli Spurs, Antonio Conte ha commentato con amarezza le prestazioni dei suoi.

Queste le sue parole: “Comparare il Tottenham al passato non è giusto, la situazione è completamente cambiato. Io sono venuto qui a giocare con il Chelsea all’epoca e il Tottenham era una bella squadra, era il loro periodo migliore, arrivarono in finale di Champions. Poi la situazione è peggiorata e ora tutti devono avere la pazienza di aspettare che si ricostruisca passo per passo. Per me è difficile parlare del quarto posto, dell’Europa League o la Conference League, io sono abituato a competere per ben altri traguardi. Sappiamo che dobbiamo lottare per fare il nostro meglio fino alla fine, ma realisticamente gli obiettivi non sono come questo ambiente e qualcuno deve dirlo”.