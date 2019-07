Conte: “Continuo a vedere grandi miglioramenti nella mentalità”

In conferenza stampa dopo la vittoria contro il Paris Saint-Germain, Antonio Conte ha commentato il successo contro i parigini, elogiando l’atteggiamento della squadra: “Sono contento perché per quello che si è visto non meritavamo la sconfitta. Devo fare delle valutazioni che vanno oltre il risultato e devo essere onesto, continuo a vedere miglioramenti importanti soprattutto nella mentalità dei ragazzi, nella voglia di giocare a calcio, aggredire l’avversario a metà campo e riconquistare la palla quando la perdiamo. Questo è un aspetto positivo, c’è grande disponibilità e questo mi dà entusiasmo per proseguire, mi ha fatto piacere vedere che ci abbiamo provato fino all’ultimo trovando il pareggio, non ci deve mai piacere perdere, in amichevole o ai rigori. La squadra ha dimostrato di non volerci stare, meritavamo molto di più”, le parole riportate da Inter TV.

Foto Twitter Inter