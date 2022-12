Conte consola Kane: “I rigori sono così. Io non li tiravo perché ero scarso. Il calcio però ti dà altre opportunità”

Antonio Conte, allenatore del Tottenham, ha parlato del suo attaccante, Harry Kane, e dell’errore dal dischetto nella gara contro la Francia al Mondiale.

Queste le sue parole in conferenza stampa: “Non ho dubbi su Kane, perché stiamo parlando di un calciatore di livello mondiale, ma allo stesso tempo sappiamo che il calcio è questo. Puoi avere momenti belli e altri in cui sei deluso perché hai sbagliato un rigore, in questo caso il secondo visto che il primo lo aveva segnato. Quando io ero un giocatore non sbagliavo mai i rigori…ma solo perché non li calciavo mai, ero disastroso dal dischetto, ero scarso! Ci sono passato anche io, con i rigori persi i Mondiali del 1994 contro il Brasile. Penso che al momento sei molto deluso e all’inizio anche un po’ triste ma poi capisci che deve andare avanti. Il calcio ti dà altre possibilità”.

Foto: twitter Tottenham