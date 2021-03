Conte, come gestire i diffidati? Quattro big a rischio contro l’Atalanta

“La prossima è la gara più importante della stagione. L’esperienza mi porta a non guardare oltre la prossima partita. La gara più importante della stagione è quella col Parma. A prescindere, tutti devono metterci attenzione e intensità”. Parole e pensieri di Antonio Conte in conferenza stampa. Chiara espressione di come puntare allo scudetto significhi ragionare di partita in partita. Ma non sempre guardare solo all’imminente può rivelarsi una tattica vincente. Il tecnico salentino ha sempre confermato di voler utilizzare la miglior Inter possibile a prescindere dagli avversari. I diffidati, in questo senso, non sono una discriminante nella scelta degli undici che scenderanno in campo al Tardini. “Se arriverà un’ammonizione, la gara successiva la giocherà un altro. Non voglio perdere tempo in calcoli stupidi che potrebbero solo toglierci punti”. Un piccolo appunto però potrebbe indurre in tentazione il tecnico nerazzurro: i nomi sono pesanti. Da Bastoni e Barella a Brozovic e Lukaku sono tutti a un giallo dalla squalifica. Il problema è la gara successiva: dopo la sfida in casa dei ducali, il cammino nerazzuro la mettterà contro l’Atalanta, la sfida più insidiosa considerando le prossime giornate. La prospettiva di affrontare la squadra di Gasperini senza uno (o più) di questi quattro non può certo lasciare tranquilli in casa Inter.

Foto: Twitter inter