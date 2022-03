Conte carica il Tottenham: “Fame e voglia di vincere, confermiamo i nostri progressi”

Centrare la Champions League non sarà facile per il Tottenham di Antonio Conte, costretto ad inseguire anche a causa di una certa discontinuità dimostrata negli ultimi mesi. Nonostante questo l’allenatore ha suonato la carica verso l’obiettivo, e parlando in conferenza stampa alla vigilia dello scontro diretto per l’Europa in programma domani contro il West Ham ha affermato: “Sicuramente è una partita importante sia per noi che per loro poiché abbiamo lo stesso obiettivo. Siamo in un buon momento di forma e stiamo crescendo, dobbiamo essere fiduciosi. Dopo questa partita c’è la sosta, è molto importante chiudere bene per confermare il nostro percorso di miglioramento”.

Conte prosegue: “La differenza deve essere la fame e la voglia di portare a casa i tre punti. Sappiamo bene che la partita non sarà facile, dobbiamo gestire diverse situazioni e cercare di fare tre punti”.

Foto: Twitter Tottenham