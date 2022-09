Conte: “Arrivare alla sosta tra i primi ci fa piacere. Dobbiamo aumentare il livello anche in Europa”

Antonio Conte e il suo Tottenham potranno essere al comando in Premier prima della sosta per le Nazionali, insieme al Manchester City.

Il manager salentino ha così parlato al termine del successo contro il Leicester: “Avere un giocatore del livello di Son in panchina significa che in un attimo posso cambiare il gioco, così come cambiando in difesa come ho fatto oggi e così come ho fatto quando ho inserito Bissouma. Ci ha dato molta forza ed energia e penso che questa sia la strada giusta per noi. Ci sono 12 partite di fila dopo la pausa internazionale e tutti i giocatori saranno coinvolti. Ogni decisione che prenderò è per il meglio della squadra, sempre. Lo devono capire. A volte per iniziare in panchina e per entrare è importante, perché nella prossima partita potresti essere nell’undici titolare ma allo stesso tempo ti sei ricaricato di energia mentale e fisica. Sono davvero felice per Sonny oggi, tutti sanno cosa penso del giocatore. Gli ho detto che se avesse segnato tre gol in 30 minuti forse avremmo ripetuto questo esperimento, ma stavo scherzando. Io sono fortunato, ho un ottimo gruppo di giocatori. Dobbiamo iniziare a pensare in modo diverso se vogliamo fare il passo successivo. Quando ho deciso di portare dentro Bissouma e giocare con tre centrocampisti e avvicinare Sonny a Kane per sfruttare gli spazi è stato davvero bello, perché ci ha dato più equilibrio e abbiamo sfruttato le capacità di Kane e Son”.

Tra i primi alla sosta: “Ci rende felici e orgogliosi. Sappiamo tutti da dove siamo partiti un anno fa. Non era facile. Ora dobbiamo lavorare ancora meglio per fare quest’ultimo step fino ai Mondiali e alzare il livello anche in Europa”.

Foto: twitter Tottenham