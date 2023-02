Conte: “Il mio intervento è andato bene. Non vedo l’ora di tornare in campo con la squadra”

Dopo l’operazione alla cistifellea, Antonio Conte ha voluto ringraziare tutti per i messaggi di vicinanza, attraverso una stories apparsa sul proprio profilo Instagram. “Grazie a tutti per gli adorabili messaggi, il mio intervento è andato bene e mi sento già meglio. Adesso è il momento di recuperare, non vedo l’ora di tornare in campo con la squadra”.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham