Conte: “All’Inter mi chiesero di vincere subito, qui no. Non lottiamo per farlo, per me non è facile”

Il Tottenham di Antonio Conte fatica a trovare continuità, con il periodo recente che è stato minato da diverse sconfitte che hanno rallentato il passo degli Spurs. Una situazione che non piace al tecnico italiano, che parlando in conferenza stampa ha affermato: “Questa è una nuova sfida per me. Di sicuro ci vuole pazienza, al momento non possiamo lottare per vincere che poi è la cosa al quale sono abituato. Mi sto godendo questi mesi, stiamo lottando molto perché stiamo cercando di cambiare tante situazioni in campo e fuori dal campo, queste durano da molti anni. Ma se devo essere sincero è non facile”.

Conte prosegue: “L’Inter mi aveva chiesto di vincere in due anni e mi ha dato la possibilità di farlo, con il Tottenham non si è parlato di questo. Forse l’obiettivo è diverso perché in Italia c’era solo Juventus. Quando hai un solo avversario puoi pensare di vincere in un paio di anni, ed infatti ora i nerazzurri sono la migliore squadra d’Italia. Qui invece la situazione è totalmente diversa”.

Foto: Twitter Tottenham