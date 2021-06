Conte: “Ai miei club faccio guadagnare. Guardo ai progetti senza compromessi”

Antonio Conte, per la prima volta dopo l’addio all’Inter, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Il tecnico si è soffermato anche sulle polemiche relative al suo stipendio. “Guadagno tanto? E molto di più faccio guadagnare. Le cifre le fa il mercato, le fanno i risultati raggiunti, il lavoro svolto negli anni. Ma al di là di questo mi lasci dire che se il mio problema o la mia ossessione fossero i soldi, in passato sarei rimasto dov’ero. Avrei accettato dei compromessi e magari ottenuto dei rinnovi, facendo anche da ombrello dorato. E invece guardo ai progetti e sono disposto a stare a casa se non mi convincono. È una questione di visione, serietà, onestà intellettuale e principi cui non derogo”.

FOTO: Twitter Inter