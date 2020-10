Conte: “Abbiamo subito gol nel momento migliore, ma siamo soddisfatti”

L’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa dopo l’1-1 in casa della Lazio:

“Abbiamo preso gol nel momento migliore, stavamo dominando la partita. Poi la Lazio è stata brava a segnare. Dopo qualche minuto abbiamo anche ripreso a giocare e cercare di fare gol, basta pensare al palo di Brozovic. C’è comunque soddisfazione nel fare questo tipo di prestazioni all’Olimpico.

Perisic? Sono molto contento di lui. È un calciatore che in fase offensiva può creare grandi cose, lo ha fatto anche sull’assist per il gol. È normale che debba lavorare sulla fase difensiva, come Hakimi. Ma Ivan mi sta sorprendendo in positivo. Queste sono partite che aumentano l’esperienza in quel tipo di posizione.

Barella? Penso che abbia fatto una buonissima partita. A Cagliari aveva giocato anche dietro le due punte, è inevitabile che in quella posizione dia qualità e più equilibrio. Sto abituando tutti i miei centrocampisti a giocare in tutte le posizioni. Ci aspetta un’annata dura e stancante. C’è bisogno di essere duttili e sono contento.

I ricambi? Abbiamo due attaccanti come Lautaro e Romelu, poi ci sono Sanchez e Pinamonti: siamo giusti così. È il minimo per affrontare una stagione impegnativa. Alexis è meno goleador, ma è più qualitativo e lo alterno con gli altri due”.

Foto: Twitter Inter