Conte: “Abbiamo avuto il possesso e creato tanto. Si vedono i frutti del lavoro fatto in questi mesi”

Il Tottenham di Antonio Conte questo pomeriggio ha ottenuto una vittoria pesantissima in ottica Champions, superando l’Aston Villa per 0-4 e portandosi a tre punti di vantaggio sull’Arsenal, anche se quest’ultima squadra ha una gara in meno. Parlando dopo la partita, l’allenatore non ha potuto nascondere la soddisfazione per quanto fatto dai suoi.

Queste le sue dichiarazioni: “L’Aston Villa ha messo grande intensità e pressione, dovevamo essere molto solidi e sono contento di quanto ho visto. Nel secondo tempo abbiamo avuto il possesso, creato diverse occasioni da gol e segnato quattro reti. Siamo in un buon momento, si vedono i risultati del duro lavoro fatto in questi mesi. La prossima settimana sarà importante per curare i dettagli”.

Foto: Sito ufficiale Tottenham